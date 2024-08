POL Schwaben Nord: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots) - Spickel-Herrenbach - Im Zeitraum von Montag (12.08.024), 00.00 Uhr bis Mittwoch (14.08.2024), 00.00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in ein Haus in der Gentnerstraße ein und entwendete dort Bargeld und mehrere Gegenstände. Der Beuteschaden lag in einem niedrigen, fünfstelligen Bereich. Kriegshaber - Im Zeitraum von Samstag (17.08.2024), 14.00 Uhr bis Donnerstag (22.08.2024), 11.30 Uhr drang ein ...

