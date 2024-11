POL-F: 241121 - 1126 Frankfurt - Sachsenhausen: Festnahme nach Bedrohung am Südbahnhof

Frankfurt (ots) - (ma) In der Nacht von Mittwoch (20. November 2024) auf Donnerstag (21. November 2024) meldete eine aufmerksame Zeugin, dass sie eine verdächtige Person beobachte, die sich an geparkten Autos zu schaffen mache. Gegen 02:20 Uhr beobachtet eine Anwohnerin, wie eine männliche Person an mehreren geparkten Fahrzeugen in der Kleyerstraße manipulierte und ...

