Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241121- 1125 Frankfurt- Gallus: Polizei nimmt Langfinger fest

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Mittwoch (20. November 2024) auf Donnerstag (21. November 2024) meldete eine aufmerksame Zeugin, dass sie eine verdächtige Person beobachte, die sich an geparkten Autos zu schaffen mache.

Gegen 02:20 Uhr beobachtet eine Anwohnerin, wie eine männliche Person an mehreren geparkten Fahrzeugen in der Kleyerstraße manipulierte und sich zu einem Auto Zugang verschaffte.

Die umgehend alarmierte Polizei fahndete nach dem Tatverdächtigen und nahm einen 20-jährigen Mann im Nahbereich fest. Zudem fanden die Polizisten im Rahmen der Fluchtwegabsuche vermeintliches Diebesgut, welches sie sicherstellten.

Es konnte weiter ein Fahrzeug mit geöffnetem Fenster und ein unverschlossener Wagen festgestellt werden.

Wie der Tatverdächtige sich Zugang zu den Fahrzeugen verschaffte, bedarf weiterer Ermittlungen. Da er in der Bundesrepublik Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, brachte ihn eine Polizeistreife für die weiteren Maßnahmen in das Polizeipräsidium Frankfurt am Main.

Ziel ist die richterliche Vorführung am heutigen Tag.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell