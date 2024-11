Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241119 - 1122 Frankfurt - Innenstadt: Notwendigkeit der Videoschutzanlage erneut unter Beweis gestellt - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Montag (18. November 2024) auf Dienstag (19. November 2024) nahmen Polizeibeamte einen 36-Jährigen fest, welcher zuvor einem 24-Jährigen das Mobiltelefon stahl. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 01:45 Uhr sprach der bislang unbekannte Tatverdächtige den Geschädigten auf der Konstablerwache an und verwickelte diesen in ein Gespräch. Im Zuge des Gespräches kam der 36-Jährige hinzu und tanzte den 24-Jährigen an. Während des Ablenkungsmanövers entwendete er dem Geschädigten dessen Mobiltelefon. Das Diebesduo entfernte sich anschließend in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Der Geschädigte bemerkte das Fehlen seines Telefons und erstattete Anzeige bei der Polizei. Durch Zuhilfenahme der Videoschutzanlage reproduzierten die Beamten den Tathergang und stellten den aktuellen Aufenthaltsort des Tatverdächtigen sicher. Den 36-Jährigen nahm eine Zivilstreife im Bahnhofsviertel in der Moselstraße gegen 03:00 Uhr fest. Diesen brachten die Beamten in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. zum Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der 069 / 755 10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell