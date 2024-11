POL-F: 241118- 1119 Frankfurt- Bundesautobahn 661/ Bundesautobahn 3: Illegales Autorennen mit Gefährdung des Straßenverkehrs- Zeugenaufruf

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(ma) Am Sonntagabend (17. November 2024) kam es auf den Autobahnen 661 (A 661) und 3 (A 3) zu einem verbotenen Autorennen und daraus resultierenden Gefährdungen der anderen Verkehrsteilnehmer. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe.

Gegen 22:45 Uhr stellte eine Zivilstreife der Kontrolleinheit Autoposer, Raser und Tuner (KART) im Bereich der Hanauer Landstraße einen grauen Audi R 8 fest.

Da die Abgasgeräusche auf die Beamten deutlich zu laut wirkten, sollte das hochmotorisierte Fahrzeug auf der A 661 in Richtung Egelsbach auf Höhe des Parkplatzes Buchrain einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch jegliche Zeichen und Weisungen der Polizei und raste, trotz der nassen Fahrbahn, über die A 661 weiter auf die A 3 in Richtung Würzburg.

Im Bereich des Offenbacher Kreuzes überholte der Sportwagen andere Fahrzeuge rücksichtslos und nutzte hierfür teilweise den Standstreifen.

Der Fahrer verlor augenscheinlich in Höhe der Polizeiautobahnstation die Kontrolle über sein PS-starkes Fahrzeug und kam auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, wo er seitlich mit der Schutzplanke kollidierte. Trotz des Unfalls raste das Fahrzeug weiter vor der nachfahrenden Polizeistreife davon.

An der Anschlussstelle Offenbach-Süd fuhr der Wagen zunächst in Richtung Bundesstraße 8 (B 8) ab, wendete hier jedoch und setzte die Fahrt erneut auf der BAB 3 in Richtung Würzburg fort. Auch hier kam es zu weiteren wilden Spurwechselmanövern, welche die anderen Verkehrsteilnehmer stark gefährdeten.

Aufgrund der starken Motorisierung des Rasers und um keine weiteren gefährliche Fahrmanöver zu provozieren, verzichteten die Zivilfahnder auf die Durchführung der Kontrolle und brachen die Nachfahrt ab.

Die Ermittlungen werden nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Verkehrsunfallflucht geführt.

Die Polizei bittet daher um Mithilfe:

Wer kann Angaben zu dem grauen Audi R 8 Coupé aus dem Main-Taunus-Kreis (MTK) machen? Wer hat die riskanten Fahrmanöver beobachten können oder war sogar selbst davon betroffen?

Bitte melden Sie sich bei der Polizei unter 069- 755 46208 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

