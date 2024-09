Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zwei Männer nach Abbiegen Unfall leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Donnerstag, den 12. September, um 13:50 Uhr, kam es in der Freiheitsstraße in Viersen zu einem Unfall. Ein 41-jähriger Mann aus Ibbenbüren fuhr auf der Freiheitsstraße in Richtung Kölnische Straße. An einer Kreuzung wollte er nach links in die Gerberstraße einbiegen. Dabei übersah er vermutlich, dass ein 47-jähriger Mann aus Viersen, aus Richtung Kölnische Straße kommend, geradeaus in Richtung Dülkener Straße weiterfahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Männer leicht verletzt wurden. /jk (749)

