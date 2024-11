Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241118 - 1117 Frankfurt - Innenstadt: Raub unter Jugendlichen

Frankfurt (ots)

(fl) Gegen Mitternacht von Samstag (16. November 2024) auf Sonntag (17. November 2024) stahlen zwei 15-Jährige die Jacken von zwei Gleichaltrigen. Die Polizei nahm die beiden anschließend fest.

Die insgesamt vier Jugendlichen befanden sich gemeinsam im Innenstadtbereich. In Höhe der Stiftstraße probierte einer der beiden späteren Tatverdächtigen die Jacke von einem seiner Begleiter an und behielt diese. Selbiges Vorgehen übte der andere Tatverdächtige zeitgleich aus. Als die beiden Geschädigten ihre Jacken zurückforderten, setzte das Duo Pfefferspray ein und entfernte sich anschließend in Richtung Zeil.

Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei die beiden Tatverdächtigen gegen 03:05 Uhr im Hauptbahnhof fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten das Räuberduo an deren Eltern.

Einer der Geschädigten erlitt eine Augenreizung, welche ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell