POL-F: 241118 - 1118 Frankfurt - Bonames: Mobile Toilettenkabine beschädigt

Frankfurt (ots) - (ma) In der Nacht von Samstag (16. November2024) auf Sonntag (17. November 2024) kam es in einem Apartment-Hotel in der Solmsstraße zu einem Brand. Ein Hotelgast musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte gegen Mitternacht ein Brand im Bereich der ...

