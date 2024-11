POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Berauschter Autofahrer im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 13. November 2024, gegen 12:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg entstanden. Alle beteiligten Personen blieben aber unverletzt. Ein 52-jähriger Mann aus Oldenburg befuhr mit einem VW die Oldenburger Straße von Tungeln in Richtung Wardenburg. In Höhe einer Tankstelle musste er verkehrsbedingt halten. ...

mehr