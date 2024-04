Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Saarbrücker Stadtautobahn nach Verkehrsunfall für mehrere Stunden voll gesperrt

Saarbrücken (ots)

Am 19.04.2024 gegen 20:05 Uhr ereignete sich auf der BAB 620 in Fahrtrichtung Saarlouis ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer verlor Höhe Messegelände aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der rechten Schutzplanke, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und kam schließlich mittig der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Nachkommende Fahrzeugführer fuhren durch die stark mit Öl und weiteren Betriebsstoffen verunreinigte Unfallstelle, sodass bis Anschlussstelle Gersweiler eine Gefahrenstelle entstand.

Die Fahrtrichtung Saarlouis musste zum Zwecke der Fahrbahnreinigung in der Folge bis 01:00 Uhr an der Anschlussstelle Westspangenbrücke voll gesperrt werden. Ebenso erfolgte eine Sperrung der Auffahrten zur BAB 620 Fahrtrichtung Saarlouis auf der Westspangenbrücke sowie der Malstatter Brücke.

Fahrzeuge, die zwischen Malstatter Brücke und der Unfallstelle in den Stau gerieten, mussten über die Malstatter Brücke zurückgeführt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell