Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0512 --Neunjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Huchtinger Heerstraße Zeit: 20.08.2024, 07:30 Uhr

Am Dienstagmorgen wurde in Huchting ein neun Jahre alter Junge von einem Linienbus erfasst. Das Kind kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Neunjährige befuhr gegen 7:30 Uhr mit seinem Fahrrad den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg in der Huchtinger Heerstraße in Richtung Huchtinger Kreisel. Neben diesem Radweg verläuft ein Sonderfahrtstreifen für Busse, auf dem der 59-jährige Busfahrer fuhr. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Kind ohne Fremdeinwirkung vom Radweg ab und kam zu Fall. Dabei wurde das Bein des Neunjährigen überrollt und er wurde mit einer Fraktur von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme umgeleitet. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell