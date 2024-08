Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0510 --Einbrecher gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland, OT Arsten, Josef-Böhm-Straße Zeit: 19.08.2024, 08:50 -09:10 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei stellten am Montagmorgen einen 31 Jahre alten Mann in Arsten. Er war zuvor in ein Haus eingebrochen und versuchte anschließend zu flüchten.

Eine Zeugin saß gegen 08:50 Uhr auf dem Balkon ihres Hauses in der Josef-Böhm-Straße und hörte ein Scheibenklirren. Als sie sich umsah, sah sie einen Mann, wie er in das Innere eines Hauses über ein Fenster verschwand. Als sie die Polizei alarmierte, sah sie, wie der Mann und eine weitere Person aus der Häuserreihe flüchteten. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten in Tatortnähe einen 31 Jahre alten Mann. Nach ersten Erkenntnissen stieg er zuvor über ein Geländer auf das Dach des Hauses, hebelte ein Fenster auf und gelangte so hinein. Anschließend durchsuchte er sämtliche Räume und Möbel. In seiner Hosentasche hatte er mehrere entwendete Gegenstände aus dem Haus. Zudem führte er ein Klappmesser und einen Schraubendreher mit sich.

Die Polizisten nahmen den 31-Jährigen mit auf die Wache und fertigten eine entsprechende Strafanzeige. Die Ermittlungen, auch zu seinem Komplizen, dauern an.

