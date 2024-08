Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0508 --Polizei ahndet Verstöße nach Autokorso--

Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Baumstraße Zeit: 17.08.2024, 17:40 Uhr

Am Samstagnachmittag kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei in der Überseestadt eine Hochzeitsgesellschaft. Zeugen hatten zuvor einen Autokorso gemeldet, aus denen heraus mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen worden sein sollte.

Gegen 17:40 Uhr meldeten Zeugen den Hochzeitskorso in der Baumstraße, außerdem gaben sie an, dass dort mit einer Schreckschusswaffe geschossen worden sein sollte. Kurz darauf trafen die alarmierten Einsatzkräfte am Veranstaltungsort ein. Sie kontrollierten die Teilnehmer und nahmen Personalien auf. Bei der Durchsuchung eines Autos fanden sie die Schreckschusswaffe, die sichergestellt wurde. Zudem konnte ein Fahrzeug festgestellt werden, welches eine Warnbarke in der Abfahrt der Bundesautobahn 27 beschädigte. Aufgrund von unklarer Eigentumsverhältnisse wurde ein weiteres Fahrzeug abgeschleppt. Die Polizisten führten eindringliche Gespräche mit den Beteiligten Personen durch. Es wurden diverse Anzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bremen weist ausdrücklich darauf hin, dass sogenannte Autokorsos Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer verursachen können. Die Freude über ein Ereignis berechtigt zu keinem Zeitpunkt die Missachtung von Verkehrsregeln.

