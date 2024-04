POL-PB: #LEBEN: Schwerpunkteinsatz Alkohol und Drogen der Paderborner Polizei

Hövelhof (ots) - (CK) - Am Sonntagabend (07.04., 20:35 Uhr) geriet aus bislang unbekannten Gründen ein Mikrowellenofen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Raiffeisenstraße in Brand. Die 40-jährige Bewohnerin, die gerade Essen in dem Gerät zubereitete, konnte sich aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss selbständig in Sicherheit bringen. Auch die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses verließen das Haus selbständig und unverletzt. Die informierte ...

