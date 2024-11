Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241119 - 1121 Frankfurt - Preungesheim: Sachbeschädigung an Mülltonne

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern Abend (18. November 2024) zündeten Unbekannte den Inhalt mehrerer Mülltonnen an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 20:30 Uhr zündeten die Unbekannten in der Wegscheidestraße das erste Mal den Inhalt des Abfallbehälters an. Circa eine Stunde später wüteten die bislang Unbekannten das zweite Mal in der Jaspertstraße.

Eine weitere Mülltonnenbeschädigung, ebenfalls in der Jaspertstraße, verhinderte die Feuerwehr rechtzeitig. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell