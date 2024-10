Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241012 - 1002 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Schwere Körperverletzung und Raub am Kaisertor - Festnahme!

Frankfurt (ots)

(lo) Am frühen Samstagmorgen (12.10.2024) gegen 04:20 Uhr traf ein 34-jähriger Mann am Kaisertor auf zwei Männer im Alter von 22 und 33 Jahren. Zunächst konsumierten sie gemeinsam alkoholische Getränke und machten dabei Fotos mit dem Handy des 34-Jährigen. Im weiteren Verlauf nahm der 22-Jährige das Smartphone der Marke "IPhone" des Geschädigten an sich.

Anschließend schlugen er und sein 33-jähriger Begleiter dem Handybesitzer unvermittelt mehrfach ins Gesicht.

Nach erfolgter Tat flüchteten die Täter samt Raubgut in Richtung Taunusstraße. Der Geschädigte verfolgte sie und bot ihnen Geld für die Rückgabe seines Handys an. Sie händigten das Gerät kurz aus, griffen ihn dann aber erneut an, schlugen und traten auf ihn ein.

Der 34-Jährige erlitt schwere Verletzungen, darunter Platzwunden, Prellungen und Frakturen im Gesicht.

Die beiden Täter ergriffen erneut die Flucht, konnten aber kurze Zeit später aufgrund eines Zeugenhinweises in der C-Ebene des Hauptbahnhofes angetroffen und festgenommen werden. Bei dem 22-Jährigen wurde das geraubte Handy sichergestellt, auf dem sich auch die zuvor angefertigten Fotos befanden, anhand derer die Männer zweifelsfrei identifiziert werden konnten.

Der 34-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

