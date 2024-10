Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241012 - 1000 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Ungebührliches Verhalten am "Kaisertor" - Täter festgenommen

Frankfurt (ots)

(lo) Am Freitag (11.10.2024) gegen 12:00 Uhr kam es in der Kaiserstraße zu einem Vorfall, bei dem ein Mann vor dem Abgang zur B-Ebene am "Kaisertor" den rechten Arm zum sogenannten "Hitlergruß" hob. Der Vorfall konnte durch die Videoschutzanlage beobachtet werden. Die sofort alarmierte Polizeistreife traf den 30-jährigen wohnsitzlosen Mann wenig später auf dem Bahnhofsvorplatz an und nahm ihn fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell