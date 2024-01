Feuerwehr Nürnberg: Feuer im Altenheim löste Großeinsatz der Feuerwehr Nürnberg aus

Nürnberg (ots) - Ein Kellerbrand in einem Hochhaus in der Imbuschstraße in Langwasser löste am Donnerstagabend einen größeren Feuerwehreinsatz aus. Gegen 18:40 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Bewohner des Hochhauses in der Imbuschstraße eine Rauchentwicklung im Treppenraum wahrgenommen. Der Bewohner meldete den Brand über den Notruf 112 der Integrierten ...

