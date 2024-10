Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241012 - 0999 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Versuchter Diebstahl in der Karlstraße - 30-jähriger Täter festgenommen

Frankfurt (ots)

(lo) Am Freitagmorgen, den 11. Oktober 2024, gegen 06:50 Uhr, wurde die Frankfurter Polizei von aufmerksamen Zeugen alarmiert, die einen mutmaßlichen Diebstahl in der Karlstraße beobachtet hatten. Ein 30-jähriger Mann soll sich einem Kastenwagen genähert und mehrfach versucht haben, mit einem in eine Jacke eingewickelten Gegenstand gegen die Beifahrerscheibe zu schlagen.

Nachdem dies misslungen sei, habe der Täter einen auf dem Karlplatz stehenden Straßenpoller aufgehoben und damit die Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuginnenraumes konnte der 30-Jährige von der Polizei noch am Tatort festgenommen werden. Ein vollendeter Diebstahl konnte somit erfolgreich verhindert werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene entlassen.

