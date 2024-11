Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 7.35 Uhr an der Von-Jhering-Straße ereignet hat. Eine 46 Jahre alte Pedelec-Fahrerin fuhr in Fahrtrichtung Pferdemarkt auf dem Gehweg der von Jhering-Straße, der dort für den Radverkehr freigegeben ist. Auf Höhe der Friedhofstraße kollidierte sie mit einem jugendlichen Fußgänger und stürzte. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Fußgänger, der in Begleitung von zwei weiteren Jugendlichen gewesen sein soll, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet den Jugendlichen und seine Begleitung sowie mögliche weitere Zeugen, sich unter 04941 606215 zu melden.

Dornum - Unfallflucht auf Parkplatz

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwoch in Dornum ereignet. Zwischen 10 Uhr und 10.20 Uhr beschädigte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Westerstraße ein schwarzes Damenrad. Das Fahrrad stand in dem Fahrradständer neben dem Haupteingang. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04933 992750.

Aurich - Mauer beschädigt

Zu einer Unfallflucht kam es in der Norderneystraße in Aurich. Zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug vor der Hausnummer 20 eine Begrenzungsmauer aus Stein und verursachte Sachschaden. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606125 entgegen.

Krummhörn - Unfallflucht

Ein Klein-Lkw ist in der Nacht zu Dienstag in Pewsum beschädigt worden. Ein derzeit unbekannter Auto- oder Lkw-Fahrer touchierte auf der Adolf-Köppe-Straße, gegenüber der Hausnummer 1, einen Klein-Lkw auf dem Parkstreifen und flüchtete. Der Unfall ereignete sich zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Hage - Autofahrer ohne Versicherung

In Hage ist am Dienstag ein 33-jähriger Autofahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs gewesen. Die Polizei hielt den Mann gegen 21.40 Uhr auf der Hauptstraße an. Die Versicherung für das Fahrzeug war erloschen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen sichergestellt. Den 33-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Norden - Berauscht gefahren

Eine 20-jährige Autofahrerin ist am Dienstag in Norden von der Polizei angehalten worden. Die Heranwachsende stand offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Der 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

