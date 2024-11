POL-AUR: Norden - Tote Katze aufgefunden

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

In der Enno-Hektor-Straße in Norden ist bereits am Sonntag, 3. November, eine grauweiße Katze tot aufgefunden worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll ein bislang unbekannter Mann das leblose Tier zuvor in einer Einkaufstasche transportiert und in der Straße abgestellt haben. Die Katze war in dem Wohngebiet seit einigen Wochen vermisst worden. Bei der verwendeten Einkaufstasche handelte es sich um eine grünweiße Mehrweg-Kunststoff-Tragetasche von einem Heimtiermarkt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Mann geben können oder etwas beobachtet haben, sich unter 04931 9210 zu melden.

