Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen nach Nötigung im Straßenverkehr gesucht/Wiesmoor - Nach Spiegelunfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zeugen nach Nötigung im Straßenverkehr gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montag, 4. November, in Aurich ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines grauen Mercedes auf der Fockenbollwerkstraße in Richtung Egelser Straße. Durch mehrmaliges Hupen und dichtes Auffahren soll der Fahrer eine vor ihm fahrende 38-jährige Autofahrerin bedrängt haben. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei Aurich unter 04941 606215.

Wiesmoor - Nach Spiegelunfall geflüchtet

Am Montagmorgen flüchtete ein Unfallverursacher in Wiesmoor unerlaubt. Ein beigefarbenes Auto und ein schwarzer Mercedes-Benz fuhren gegen 7.30 Uhr in entgegengesetzter Richtung in der Dahlienstraße. Zwischen der Straße Am Nielsenpark und der Wittmunder Straße stießen die Außenspiegel beider Fahrzeuge gegeneinander. Der Fahrer des beigefarbenen Autos entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050.

