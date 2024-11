POL-BOR: Borken-Gemen - Unfallflucht begangen

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Gildehauser Straße; Tatzeit: 02.11.2024, zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr; Unbemerkt haben Taschendiebe am Samstag in Gronau eine Frau bestohlen. Sie hatte sich zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Gildehauser Straße aufgehalten. An der Kasse bemerkte sie den Verlust ihres Geldbeutels. Der hatte sich in ihrer Handtasche befunden, die im Einkaufswagen gelegen ...

mehr