Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Diesel entwendet

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Christianstraße;

Tatzeit: zwischen 31.10.2024, 17.00 Uhr, und 02.11.2024, 14.20 Uhr;

Rund 250 Liter Dieselkraftstoff haben Unbekannte in Stadtlohn aus einem Baustellenfahrzeug abgezapft. Die Arbeitsmaschine hatte zwischen Donnerstag- und Samstagnachmittag auf einer Baustelle an der Christianstraße gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell