Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallbeteiligter nach Auffahrunfall gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße/Hans-Klaas-Straße;

Unfallzeit: 30.10.2024, 14.45 Uhr;

Am Mittwoch verletzte sich ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Gronau leicht. Der 72-Jährige Mann aus den Niederlanden befuhr die Ochtruper Straße aus Richtung Steinfurter Straße kommend. Aufgrund des sich aufstauenden Verkehrs vor dem Kreuzungsbereich Ochtruper Straße/Düppelstraße musste er abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 30-jähriger Gronauer fuhr dem Niederländer auf. Dadurch ist sein Fahrzeug gegen ein drittes gerollt. Der Fahrer des dritten beteiligten Autos stieg kurz aus, setzte seine Fahrt dann aber fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Fahrer wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Mögliche Zeugen mögen ihre Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 richten. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell