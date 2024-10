Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Bei Alleinunfall schwer verletzt

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Kreisverkehr Vredener Straße/Wessendorfer Straße;

Unfallzeit: 30.10.2024, 05.25 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall in Stadtlohn verletzte sich eine 20-jährige Ahauserin am frühen Mittwochmorgen schwer. Sie hatte gegen 05.25 Uhr die Vredener Straße in Fahrtrichtung Stadtlohn befahren. Am Kreisverkehr Vredener Straße/Wessendorfer Straße fuhr sie aus ungeklärter Ursache geradeaus auf den Kreisel zu und prallte gegen einen darauf befindlichen Baum. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell