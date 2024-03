Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240304-1: Zwei Männer bei Alleinunfällen schwer verletzt

Frechen und Pulheim (ots)

Rettungshubschrauber in Pulheim im Einsatz

Bei zwei Verkehrsunfällen in Frechen und Pulheim am Wochenende sind zwei Männer (35, 60) schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich um zwei Alleinunfälle.

Am Samstagmittag (2. März) sei ein Radfahrer (35) gegen 13.30 Uhr auf dem Radweg der Aachener Straße in Richtung Frechen-Königsdorf gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache habe der 35-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und sei gestürzt. Er sei auf die linke Körperhälfte gefallen und habe sich dabei die Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

In Pulheim-Sinnersdorf sei ein Motorradfahrer (60) am Sonntagnachmittag (3. März) gegen 16.10 Uhr auf der Landesstraße (L) 183 in Richtung Stommelner Straße unterwegs gewesen. In einer langgezogenen Linkskurve vor dem Kreisverkehr von L 183 und Stommelner Straße sei der 60-Jährige nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In der Grünfläche sei er aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt und mit einem Pfosten im Feld kollidiert. Rettungskräfte kümmerten sich um den Motorradfahrer und brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Hinzugerufene Polizisten sicherten in beiden Fällen die Spuren am Unfallort und fertigten jeweils eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zu beiden Unfällen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell