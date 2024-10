Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schwerverletzter nach Zusammenstoß auf Kreuzung

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Böggeringstraße/Pannemannstraße;

Unfallzeit: 30.10.2024, 15.35 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall in Bocholt verletzte sich am Mittwoch ein 24-Jähriger schwer. Der Bocholter hatte mit seinem Pedelec den Mussumer Höfgraben in Richtung Böggeringstraße befahren. An der Kreuzung Böggeringstraße/Pannemannstraße kam es gegen 15.35 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 33-Jährigen aus Hamminkeln. Der hatte die Pannemannstraße, bei der es sich um eine vorfahrtsberechtigte Landstraße handelt, von der Werther Straße kommend befahren. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. (ms)

