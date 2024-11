Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Zwei Verletzte bei Unfall

In Ihlow kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 14.50 Uhr fuhr eine 24-jährige VW-Fahrerin vom Grünstreifen an der Loogstraße wieder auf die Fahrbahn. Sie übersah hierbei jedoch einen 21-jährigen Motorradfahrer, der in die gleiche Richtung fuhr und stieß mit ihm zusammen. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Norden - Fahrradfahrer verletzt

In der Bahnhofstraße in Norden kam es am Sonntag zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Fahrradfahrer. Eine 64-jährige Frau fuhr gegen 15.50 Uhr mit einem Daihatsu auf der Straße Im Horst. Sie wollte im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße nach rechts in die Straße Burggraben abbiegen und missachtete dort die Vorfahrt eines 23-jährigen Fahrradfahrers, der die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Moordorf - Zwei Jugendliche bei Unfall verletzt

Zwei Jugendliche sind bei einem Unfall in Moordorf verletzt worden. Am Sonntag gegen 19.20 Uhr fuhr eine 48-jährige Hyundai-Fahrerin auf dem Moorweg in Richtung Schultrift. Als sie den Schleusenweg kreuzte, missachtete sie die Vorfahrt eines Leichtkraftrads. Auf dem Leichtkraftrad befanden sich ein 14-Jähriger und ein 15-Jähriger. Beide wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Brandgeschehen

Aurich - Feuer in Wohnhaus

Am Sonntag gegen 18 Uhr wurde in Kirchdorf ein Feuer in einer Doppelhaushälfte in der Straße An't Lüttje Dörp gemeldet. Das Feuer breitete sich auf den Dachstuhl aus und beschädigte auch die andere Haushälfte. Personen wurden nicht verletzt. Ein Hund konnte von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden. Die brandbetroffene Doppelhaushälfte wurde vollständig zerstört. Die andere Haushälfte ist vorerst ebenfalls unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell