Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 08./09.11.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Radfahrerin von Pkw genötigt und beleidigt

Am Freitagvormittag befuhr eine 61-jährige Auricherin mit ihrem Lastenfahrrad die Fahrbahn der Kirchdorfer Straße stadtauswärts. Hierbei wurde sie von einem nachfolgenden Pkw mehrfach angehupt, der sie schließlich mit zu geringem Abstand überholte. Die Radfahrerin erschrak dabei und das Lastenrad kippte auf die Seite. Bei der Vorbeifahrt soll der unbekannte, männliche Pkw-Fahrer der Frau einen "Vogel" gezeigt haben. Eine Strafanzeige wurde erstattet. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen bei der Polizei Aurich unter 04941/606215 mitzuteilen.

Südbrookmerland - Mann bedroht und zündet Böller

Ein 35-jähriger Moordorfer bedrohte am Freitag zunächst zwei Personen. In dem einen Fall soll er eine Spaziergängerin am Ringkanal mit einem Messer bedroht haben, in einem anderen Fall schickte er einem Mann Sprachnachricht mit bedrohendem Inhalt. Am Abend wurden von mehreren Personen eine Schussabgabe an der Wohnanschrift des Moordorfers gemeldet, woraufhin die Polizei den 35-Jährigen aufsuchte. Hierbei wurde festgestellt, dass der Moordorfer einen Silvesterböller gezündet hatte. Aufgrund der vorangegangenen Bedrohungen wurde der Beschuldigte schließlich in Gewahrsam genommen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Aurich - Unbekannter entwendet Geldbörse

Einer 56-jährigen Auricherin wurde am Freitag, gegen 15:20 Uhr, in einem Supermarkt in der Wiesenstraße die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Die nicht geschlossene Handtasche hat sich hierbei außen am Einkaufswagen befunden. An der Kasse fiel ihr auf, dass die Geldbörse nicht mehr da war. Zeugen werden gebeten, etwaige Beobachtungen bei der Polizei Aurich unter 04941/606215 zu melden.

Aurich - E-Scooter am ZOB entwendet

Bereits am Donnerstag, in der Zeit von 05:00 Uhr bis 15:30 Uhr, wurde am ZOB in Aurich ein E-Scooter entwendet. Der E-Scooter war am dortigen Fahrradunterstand mit einem Schloss an ein Fahrrad angeschlossen. Das Fahrrad ließen der oder die Täter zurück. Zeugen können sich unter 04941/606215 bei der Polizei Aurich melden.

Aurich - Mehrere Türschlösser verklebt

In der Zeit von Donnerstag, ca. 22:00 Uhr, bis Freitag, ca. 08:00 Uhr, wurden in der Straße Breiter Weg an einem Reihenhaus die Haustürschlösser von insgesamt drei Wohneinheiten mutmaßlich verklebt, so dass keine Schlüssel mehr eingeführt werden konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet auch hier Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Mittegroßefehn - Beifahrer nach Unfall leicht verletzt

Am späten Freitagabend beabsichtigte eine 18-jährige aus der Gemeinde mit ihrem Pkw von der Auricher Landstraße nach links in die Kanalstraße Süd abzubiegen. Hierbei übnersah sie jedoch den ihr aus Richtung Leer entgegenkommenden Pkw eines 19-jährigen Südbrookmerländers und es kam zum Zusammenstoß, bei dem sein 18-jährige Beifahrer leicht verletzt wurde. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Die 18-jährige Unfallverursacherin muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Betrunken und ohne Führerschein gefahren

Ein 23-jähriger Mann aus Südbrookmerland befuhr am Samstag gegen 00:30 Uhr mit seinem Roller den Wilde-Äcker-Weg in Upgant-Schott und wurde von der Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholleinfluss stand und ferner über keinen Führerschein zum Führen des Kleinkraftrades verfügte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren entsprechend eingeleitet.

Norden - Berauscht und ohne Versicherungsschutz

Norden - Ein 18-jähriger Großheider befuhr am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr mit seinem Elektrozweirad die Straße Am Norder Tief in Norden und wurde von der Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, zudem war sein Kfz nicht versichert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Hinte - Unfallfahrer entfernte sich

In dem Zeitraum von Donnerstag 19:00 auf Freitag 08:00 Uhr wurde Am Burggraben in Hinte ein am Straßenrand geparkter Opel Insignia an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Verursacher hatte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine entsprechende Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst Angaben zum Täter machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Loquard - Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort

In dem Zeitraum von Donnerstag 18:00 auf Freitag 11:30 Uhr wurde im Kiefernweg in Loquard ein auf einer Auffahrt geparktes Wohnmobil an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Verursacher hatte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine entsprechende Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst Angaben zum Täter machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Kriminaltätsgeschehen

Wittmund - Verletzte durch Hundebiss

Am Freitagmorgen wurde eine 74 Jahre alte Frau auf dem Weg zu einem Supermarkt in der Harpertshausener Straße auf der Verbindung des Parkplatzes und der Leerhafer Straße von einem Hund in die Wade gebissen. Die Frau erlitt durch den Biss ein leicht blutende Wunde. Der Hundehalter, bei diesem handelte es sich um einen ca. 60-70 Jahre alten Mann, stritt gegenüber der Frau ab, dass sein Hund so etwas tun würde und ging dann weiter. Der Hund war nicht angeleint wurde als klein mit hellem, lockigen Fell beschrieben. Der Vorfall ereignete sich um 08.15 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell