Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Verkehrsinsel überfahren

In der Straße Burggraben in Norden kam es am Mittwoch zu einer Unfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen überfuhr gegen 2 Uhr nachts ein unbekannter Autofahrer auf Höhe der Hausnummer 3 eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - E-Scooter mit Auto kollidiert

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Auto kam es am Mittwoch in Aurich. Eine 53-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 10.20 Uhr auf dem Extumer Weg und wollte geradeaus weiter auf der Johannes-Diekhoff-Straße fahren. Ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer überquerte fahrend den Fußgängerüberweg und stieß mit ihr zusammen. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt.

Aurich - Fußgängerin angefahren

In der Auricher Innenstadt ist am Mittwoch eine Fußgängerin leicht verletzt worden. Gegen 17.50 Uhr wollte ein 51-jähriger Autofahrer von der Straße des Handwerks nach rechts auf die Esenser Straße in Richtung Innenstadt abbiegen. Hierbei erfasste er eine von rechts kommende Fußgängerin. Die 67-Jährige wurde leicht verletzt.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am vergangenen Dienstag in Aurich-Sandhorst ereignet hat. Zwischen 5.40 Uhr und 14 Uhr stieß ein bislang Unbekannter beim Rangieren auf dem Parkplatz des EEZ gegen einen VW Jetta. Der Wagen stand rückwärts in einer Parklücke und wurde hinten links beschädigt. Der Verursacher des Unfalls flüchtete unerlaubt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Norden - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Einen Autofahrer unter Drogeneinfluss hat die Polizei am Mittwoch in Norden gestoppt. Der 39-Jährige geriet gegen 16 Uhr in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Ein Drogenvortest verlief positiv auf die Wirkstoffe Kokain und THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell