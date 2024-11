Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum - Einbruch

Aurich - Auffahrunfall

Großefehn - Feuer beschädigt Nebengebäude

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Einbruch

In der Dorfstraße in Dornum kam es am Donnerstag zu einem Einbruch. Zwischen 15 Uhr und 17 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus, das sich derzeit im Umbau befindet. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Aurich ist am Donnerstag ein Autofahrer verletzt worden. Gegen 17.35 Uhr fuhr ein 23-jähriger Nissan-Fahrer auf der Großen Mühlenwallstraße als auf Höhe des Hoheberger Wegs vor ihm ein 57-jähriger VW-Fahrer verkehrsbedingt abbremste. Der Nissan-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Brandgeschehen

Großefehn - Feuer beschädigt Nebengebäude

In Westgroßefehn kam es am Donnerstag zu einem Brandgeschehen. Gegen 10.45 Uhr wurde auf einem Grundstück im Neuen Weg ein Feuer gemeldet. Betroffen war nach ersten Erkenntnissen der Außenbereich einer ausgebauten Garage. Die Feuer übernahm die Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand. An dem Nebengebäude entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Brandursache ist noch unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell