Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Holtgast - Drei Verletzte bei Unfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Drei Verletzte bei Unfall

In Holtgast sind am Donnerstag bei einem Unfall drei Personen verletzt worden. Eine 46-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 15.45 Uhr auf der Norder Landstraße in Fahrtrichtung Esens und wollte an einer Ampel nach links in den Mühlenstrich fahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer entgegenkommenden 36-jährige Mitsubishi-Fahrerin und stieß auf der Kreuzung mit ihr zusammen. Der Mitsubishi überschlug sich und landete auf dem Dach. Die 36-jährige Fahrerin und ein achtjähriges Kind in dem Auto wurden leicht verletzt. Auch die 46-jährige VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell