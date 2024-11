Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 09/10.11.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Aurich - Randalierer vor Diskothek

Am Samstagabend um 23:45 Uhr wurde einem 30-jährigen Mann aufgrund seiner starken Alkoholisierung der Zutritt zur Diskothek verwehrt. Aufgrund dessen kam es zu Beleidigungen, Bedrohungen und einer versuchten Körperverletzung zum Nachteil des Sicherheitspersonals. Nachdem der Mann zu Boden gebracht und die Polizei hinzugezogen wurde, ist diesem ein Platzverweis ausgesprochen worden. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet worden.

Aurich - Sachbeschädigung am PKW

Am Samstag, in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 12:20 Uhr beschädigte eine unbekannte Täterschaft in der Schulstraße mit einem spitzen Gegenstand einen am Straßenrand abgestellten PKW. Bisher gibt es keine Täterhinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Aurich unter 04941/6060 zu melden.

Aurich - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagnachmittag fuhr ein 49-jähriger Mann in Südbrookmerland mit seinem Kleinkraftrad im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Dem Mann wurde im Rahmen der Polizeikontrolle die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Altkreis Norden

Norden - Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer

Eine 79-jährige Hagerin befuhr am Samstagnachmittag gegen 15:45 Uhr mit ihrem PKW die Hauptstraße in Richtung Norden. Als diese beabsichtigte, nach links auf ein Tankstellengelände zu fahren, übersah diese den auf dem Radweg in Richtung Hage fahrenden 84-jährigen Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Keine presserelevanten Ereignisse.

