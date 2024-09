Polizei Dortmund

POL-DO: Eine gemischte Tüte mit Potenzmitteln und ohne Lakritz bitte! - Kioskkontrolle in der nördlichen Innenstadt

Dortmund (ots)

Bei der Kontrolle eines Kiosks am Mittwoch (4.9.) in der nördlichen Innenstadt fand die Polizei ein reichhaltiges Sortiment vor. Spoiler: Einige Artikel werden ab sofort nicht mehr verkauft.

Gemeinsam mit dem kommunalen Ordnungsdienst kontrollierte die Polizei einen Kiosk in der nördlichen Innenstadt. Die Waren, die der Betreiber wohl unter der Ladentheke anbietet, könnten unterschiedlicher nicht sein. Neben großen Mengen unverzollten Tabaks, unverzollten E-Zigaretten und unverzollten Sishas fanden die Beamten auch nicht zugelassene, vermutlich gefälschte Potenzmittel.

Der Keller diente als Raum für die vielfältige Erweiterung der Produktpalette. Hier fand sich massenhaft mutmaßliches Diebesgut. Von Shampoo gegen Haarausfall, Shampoo gegen Schuppen, Batterien und vieles mehr, was man in so einem Kiosk verkaufen kann. Außerdem ein neuwertiges E-Bike, das er nach ersten Angaben für 70 Euro von einem Unbekannten gekauft hatte.

Die Polizisten stellten alles sicher und fertigten mehrere Anzeigen wegen des Verdachts der Hehlerei, Steuerhehlerei und des Inverkehrbringens von illegalen Arzneimitteln.

Hinweis: Der Kauf von Medikamenten "unter der Ladentheke" kann lebensgefährlich sein. Abgesehen davon, dass sie von einem Arzt verschrieben werden müssen, handelt es sich bei den Medikamenten auf dem illegalen Markt zum Teil um Fälschungen mit unkalkulierbaren Wirkungen und gesundheitlichen Folgen. Allein der gesunde Menschenverstand sollte einem sagen, dass man mit Potenzproblemen nicht zu einem Kiosk geht, sondern zu einem Arzt.

