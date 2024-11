Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zwei Auto gerieten in Brand

Landkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

Aurich - Zwei Auto gerieten in Brand

Am Montag fingen zwei Fahrzeuge in Aurich Feuer. Gegen 23.35 Uhr gerieten aus bisher ungeklärter Ursache zwei Autos auf einem an den Ostfriesandwanderweg angrenzenden Privatgrundstück in der Fockenbollwerkstraße in Brand. Die Flammen griffen auf das angrenzende Gebäude über, die Feuerwehr bekam das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die zwei Autos brannten vollständig aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell