POL-AUR: Wittmund - Rückleuchten entwendet/Friedeburg - Haltestelle mit Farbe beschmiert/Friedeburg - Unfallflucht/Esens - Nach Parkplatzunfall geflüchtet/Stedesdorf - Unfall mit vier beteiligten Autos

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Rückleuchten entwendet

Am Wochenende haben unbekannte Täter die Rückleuchten eines Sattelschleppers gestohlen. Die Täter montierten die Rücklichter des Lkw auf einem Parkplatz in der Industriestraße ab und flüchteten unerkannt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 12 Uhr bis Montag, 4.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Friedeburg - Haltestelle mit Farbe beschmiert

Unbekannte Täter haben am Wochenende im Friedeburger Ortsteil Marx eine Sachbeschädigung begangen. Die Täter beschmierten in der Marxer Hauptstraße eine Bushaltestelle und die Tür einer Sporthalle mit orangefarbener Sprühfarbe. Die Polizei Friedeburg nimmt Täterhinweise unter 04465 945780 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Unfallflucht

Am Donnerstag hat es in Friedeburg eine Unfallflucht gegeben. Ein derzeit unbekannter Autofahrer fuhr gegen 17.40 Uhr auf der Streeker Straße aus Richtung Kalverhörn kommend. Auf Höhe der Hausnummer 2 touchierte der Unbekannten einen entgegenkommenden blauen VW Caddy. Ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen, flüchtet der unbekannte Autofahrer. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Esens - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Am Wochenende ist ein Unfallverursacher nach einem Parkplatzunfall geflüchtet. Der derzeit unbekannte Autofahrer stieß auf einem Parkplatz in der Straße Knakenbörg gegen einen blauen Peugeot und beschädigte das Fahrzeug am linken Kotflügel. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, flüchtete der Unbekannte. Der Unfall ereignete sich zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Stedesdorf - Unfall mit vier beteiligten Autos

In Stedesdorf sind am Montag vier Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 8.40 Uhr eine 76-jährige VW-Fahrerin auf der Esenser Straße in Richtung Wittmund und geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Ein 64-jähriger VW-Golf-Fahrer konnte ihr noch ausweichen und geriet auf den Grünstreifen. Die 76-jährige VW-Fahrerin touchierte aber hinter dem Golf eine 34-jährige Dacia-Fahrerin am Außenspiegel. Dann kollidierte sie frontal mit einer 25-jährigen Audi-Fahrerin, die sich hinter dem Dacia befand. Die 25-jährige Audi-Fahrerin und die 76-jährige VW-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Autos waren nach dem Zusammenstoß Totalschäden und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell