FW Stuttgart: Hilfeleistung am Charlottenplatz

Stuttgart

- Überlauf eines Regenrückhaltebeckens an der B14 am Charlottenplatz - Wasser drohte in Betriebsräume und eine Trafostation einzudringen - Abpumpen des Wassers mittels HFS und umfangreiche Reinigungsarbeiten

Am 20.11.2024 kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr Stuttgart an der B14-Unterführung Charlottenplatz. Vermutlich ausgelöst durch einen technischen Defekt lief ein Regenrückhaltebecken über. Das Wasser füllte bereits tieferliegende Technikräume und drohte zudem in weitere Betriebsräume und eine Trafostation einzudringen. Die verantwortlichen Stellen - darunter die Stadtentwässerung Stuttgart sowie die SSB - Servicetechniker und die Polizei wurden umgehend hinzugezogen. Die Feuerwehr führte umfangreiche Maßnahmen durch, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Eine ausgiebige Erkundung der Einsatzstelle war erforderlich, um weitere Gefährdungen auszuschließen. Zur Beseitigung des Wassers kam das HFS (Hytrans Fire System) zum Einsatz, welches über Pumpen mit einer Förderleistung von bis zu 8.000 Litern pro Minute verfügt. Nach dem Abpumpen des Wassers folgten aufwendige Reinigungsarbeiten. Der Einsatz konnte nach mehreren Stunden erfolgreich abgeschlossen werden. Die B14 in Fahrtrichtung Bad Cannstatt war in der Zeit des Einsatzes teilweise gesperrt.

Einsatzkräfte:

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Leitungsdienst, Hilfeleistungslöschfahrzeug

Feuerwache 4: Gerätewagen-Atemschutz/Messtechnik

Feuerwache 5: Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter - Hytrans Fire System

Verwaltungsstandort Ulmer Straße: Pressesprecher

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: Mannschaftstransportwagen, Löschfahrzeug-Katastrophenschutz

Abteilung Logistik: Mannschaftstransportwagen

