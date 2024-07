POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Einbruch in Büro/ Polizei sucht Zeugen

Fürth (ots) - Am Montag den 08.07.2024 kam es gegen 15:00 Uhr in der Hauptstraße 19 in Fürth zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr in einem grauen Mercedes-Benz gegen einen Poller der Gemeinde Fürth, und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, ...

mehr