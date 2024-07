Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht durch Motorradfahrer

Erbach (ots)

Am Dienstag (30.07.) kam es in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall auf der Dreiseetalstraße (K42) zwischen Erbach und Erbuch. Nach bisherigem Ermittlungsstand verunfallte ein Motorradfahrer vermutlich aus Richtung Erbuch kommend. In einer Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der Leitplanke zusammen. Nach dem Kontakt mit der Leitplanke stürzte der Fahrer und das Motorrad rutschte über die Fahrbahn und kam dort dann zum Liegen. Bei Eintreffen der Streife war der Verursacher nicht mehr vor Ort, lediglich ein schwarzer Motorradhelm konnte am Fahrbahnrand aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu der Schadenshöhe dauern an. Wer hat am 30.07. in den Abendstunden einen Unfall auf der Strecke beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben? Mitteilungen bitte an die Polizei in Erbach, unter der 06062-9530.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell