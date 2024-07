Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Verkehrsunfallflucht in der Frankfurter Straße/Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (30.07.), wurde ein geparktes Auto in der Frankfurter Straße im Bereich der Hausnummer 76 durch einen Unfall schwer beschädigt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit dem Wagen. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Das geparkte Auto wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit ist.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist das unbekannte Fahrzeug vermutlich gelb und dürfte ebenfalls starke Beschädigungen aufweisen. Zeugen, die den Unfall beobachten oder verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich an das 3. Polizeirevier Darmstadt (Telefon: 06151-969/41310) zu wenden.

Berichterstatterin:

Polizeioberkommissarin Romig (3. Polizeirevier)

