Bürstadt (ots) - Am 30.07.2024 kam es gegen 11:00 Uhr in der Boxheimerhofstraße in Bürstadt zu einer Verkehrsunfallflucht bei der zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. An den beschädigten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 6000EUR. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie sich ein Fahrzeug schnell von der Unfallstelle in Richtung Nibelungenstraße / Industriegebiet entfernte. Das Fahrzeug sei ...

