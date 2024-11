Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Verkehrsunfall zwischen einer Stadtbahn und einem Lieferwagen - Eine eingeschlossene, verletzte Person in verunfalltem Lieferwagen

Stuttgart (ots)

Von der Betriebsleitstelle der Stuttgarter Straßenbahn AG ging um 15:47 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Stuttgart die Meldung über einen Stadtbahnunfall mit einem beteiligten PKW ein. Aufgrund der geschilderten Lage wurden sofort umfangreiche Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes alarmiert.

An der Einsatzstelle bot sich den Einsatzkräften folgendes Bild: Im Kreuzungsbereich Kapellenweg Ecke Mühlhäuser Straße war es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Lieferwagen gekommen. Hierbei schob die in stadteinwertiger Richtung fahrende Stadtbahn den Lieferwagen, der vom Max-Eyth-See in den Kreuzungsbereich eingefahren war, gegen den dort befindlichen Ampelmast, sowie die Handläufe eines Bahnübergangs. Hierdurch wurden der Ampelmasten, sowie die Handläufe umgeknickt bzw. abgeschert und der Lieferwagen kam eingekeilt, parallel zwischen der Stadtbahn und einer Anschlagtafel, zum Stehen.

Zur Rettung der verletzten Person aus dem Lieferwagen wurde die Anschlagtafel mittels einer Säbelsäge entfernt und die Beifahrertüre mittels Spreizer geöffnet. Nachdem der Zugang zum Verletzten bestand wurde dieser vom Rettungsdienst medizinisch Erstversorgt und patientengerecht aus dem Fahrzeug gerettet. Parallel hierzu wurden die 37 Fahrgäste der Stadtbahn gesichtet, betreut und die Räumung der Bahn vorbereitet. Nach der technischen Rettung des Lieferwagenfahrers halfen die Feuerwehrkräfte den Fahrgästen beim Verlassen der Bahn.

Der verletzte Lieferwagenfahrer wurde vom Rettungsdienst unter notärztlicher Betreuung in eine Klinik transportiert. Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Leitungsdienst, Hilfeleistungslöschfahrzeug Feuerwache 2: Inspektionsdienst Feuerwache 3: Rüsteinheit mit Rüstwagen Schiene Feuerwache 5: Feuerwehrkran, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Anschlagmittel

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Mühlhausen: Rüstwagen Abteilung Hofen: Mannschaftstransportwagen, Löschfahrzeug

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt, Notarzteinsatzfahrzeug, drei Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell