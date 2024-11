Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Küchenbrand im 2.OG mit zwei verletzten Personen

Stuttgart (ots)

- Brand in einer Küche im 2.OG eines Mehrfamilienhauses - Zwei Personen mit Verdacht auf Rauchintoxikation in ein Krankenhaus transportiert

Über den europaweiten Notruf 112, wurde der Integrierten Leitstelle Stuttgart, eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im 2.OG eines Wohngebäudes in der Presselstraße gemeldet. Umgehend wurden vom Einsatzsachbearbeiter um 10:30 Uhr der zuständige Löschzug der FW 2, sowie ein RTW zur Einsatzstelle entsandt.

Der zuerst an der Einsatzstelle eingetroffene Leitungsdienst erhöhte aufgrund der vorgefundenen Lage dann das Alarmstichwort auf Brand 4, da es sich um einen gesicherten Brand im 2.OG eines Wohngebäudes mit 10 Wohneinheiten handelte und unklar war, ob Personen gefährdet sind.

Ein Atemschutztrupp drang gewaltsam mit einem Löschrohr zur Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung ein und löschte den Brand in der Küche. Zwei sich noch dort befindliche Personen wurden zuvor ins Freie begleitet und dort dem Rettungsdienst übergeben. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz kontrollierte die benachbarte und darüber liegende Wohnungen auf gefährdete Personen durch Brandrauch. Die Feuerwehr räumte das komplette Gebäude. Ein Notarzt sichtete insgesamt fünf Personen, wobei davon ein Erwachsener und ein Kind mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Klinik transportiert worden sind. Die Brandwohnung wurde maschinell belüftet und die Brandstelle mittels Wärmebildkamera auf Glutnester hin kontrolliert. Alle Wohnungen des Gebäudes, sowie eines direkt angebauten Nachbargebäudes wurden vom Atemschutz-Messtechnischen-Dienst der Feuerwehr mit einem Messgerät auf Brandgase hin kontrolliert, bevor diese wieder den Bewohnern übergeben worden sind.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Hilfeleistungslöschfahrzeug Feuerwache 2: Löschzug, Inspektionsdienst, Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, zwei Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug

