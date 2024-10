Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Zimmerbrand im 10. OG eines Hochhauses

Stuttgart (ots)

Aufgrund einer Rauchentwicklung aus dem 10. OG eines Hochhauses in der Plieninger Straße in Stuttgart-Möhringen alarmierten am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr Passanten die Feuerwehr Stuttgart.

Aufgrund des Meldebildes und der größe des Objektes, alarmierte die Integrierte Leitstelle Stuttgart rund 50 Einsatzfahrzeugen mit zahlreichen Einsatzkräften zum Einsatzort.

Die ersten Einsatzkräfte bestätigten die Rauchentwicklung und konnten den Brandort gemeinsam mit einem Haustechniker schnell lokalieren. Der Zimmerbrand konnte rasch gelöscht werden und die restlichen Gebäudeteile waren von dem Brandereignis nicht betroffen. Mit Hilfe eines Rauchschutzvorhanges konnte auch eine Ausbreitung des Rauches in angrenzende Bereiche verhindert werden. Es kam zu keinen verletzten Personen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung, Löschzug

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Abrollbehälter Atemschutz, Löschzug

Feuerwache 3: Direktionsdienst, Einsatzleitwagen

Feuerwache 5: Löschzug, Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Degerloch: Löschfahrzeug, Einsatzleitwagen

Abteilung Birkach: Gerätewagen Messtechnik

Rettungsdienst: Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, ein Rettungswagen

