Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand in einem Wohnheim für behinderte Menschen - Wohnung in Vollbrand - Zwei betroffene Behinderte aus dem Gebäude geführt - Mehrere Atemschutztrupps im Einsatz

Stuttgart (ots)

Über den europaweiten Notruf 112 wurde der Integrierten Leitstelle Stuttgart von mehreren Anrufern eine starke Rauchentwicklung aus dem 3. Obergeschoss eines Behindertenwohnheims in Feuerbach gemeldet. Umgehend wurde eine erhöhte Einsatzmittelkette der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zum Einsatzort alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte schlug dichter schwarzer Brandrauch aus den Fenstern der betroffenen Wohnung. Die interne Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Aufgrund der ersten Meldungen musste davon ausgegangen werden, dass sich noch eine Person im Rollstuhl in der Brandwohnung befand. Der Gebäudekomplex war bereits teilweise geräumt worden. Umgehend wurde die Brandbekämpfung mit einem Löschrohr eingeleitet. Die Wohnung wurde von zwei Trupps unter Atemschutz durchsucht. Glücklicherweise wurde dort keine Person mehr angetroffen; diese hatte sich bereits vorher in der Nachbarwohnung in Sicherheit bringen können. Sie und eine weitere Person wurden aus dem Gebäude geführt und vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung untersucht. Beide Betroffenen waren jedoch unverletzt geblieben.

Nachdem der Brand zügig unter Kontrolle gebracht worden war, wurde die Wohnung maschinell belüftet. Parallel wurden die Geschosse über und unter der Brandwohnung mit mehreren Trupps durchsucht. Dabei musste sich die Feuerwehr zu einigen Wohnungen mit Türöffnungswerkzeugen Zutritt verschaffen. Der Messtechnische Dienst führte unterdessen in allen angrenzenden Räumlichkeiten zur Sicherheit Messungen durch. Nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen und Messungen konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Für die Polizei wurde in der Brandwohnung eine Fotodokumentation durchgeführt. Die betroffene Wohnung brannte vollständig aus und blieb unbewohnbar. Für die betroffene Person wurde eine anderweitige Unterkunft organisiert. Die Brandwohnung wurde durch die Polizei versigelt. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Abrollbehälter Atemschutz Feuerwache 3: Direktionsdienst, Löschzug Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr Abteilung Degerloch: Einsatzleitwagen Führungsunterstützung Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen Messtechnik

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt, Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell