FW Stuttgart: Küchenbrand mit schwerverletzter Person

Stuttgart (ots) - Aufgrund einer Rauchentwicklung aus dem 10. OG eines Hochhauses in der Plieninger Straße in Stuttgart-Möhringen alarmierten am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr Passanten die Feuerwehr Stuttgart. Aufgrund des Meldebildes und der größe des Objektes, alarmierte die Integrierte Leitstelle Stuttgart rund 50 Einsatzfahrzeugen mit zahlreichen Einsatzkräften zum Einsatzort. Die ersten Einsatzkräfte ...

mehr