Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Diebstahl - Farbschmiererei - PKW zerkratzt

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Firmengebäude

Einbrecher verschafften sich am Dienstag, gegen 22 Uhr, Zutritt zu einem Firmengebäude in der Straße Am Nesselbach. Anschließend entwendeten sie Spezialwerkzeuge im Wert von rund 12.000 Euro. Vermutlich wurden die Einbrecher bei Ihrem weiteren Vorhaben gestört, weshalb sie das Gebäude über ein Seitenfenster verließen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Abtsgmünd/Untergröningen: Einbruch in Fahrradgeschäft

Im Zeitraum von Dienstag, 19:30 Uhr, bis Mittwoch, 7:15 Uhr, brachen Unbekannte in einen Fahrradhandel in der Aalener Straße ein. Dort entwendeten sie zwei E-Bikes der Marke Giant im Wert von rund 7000 Euro. Hinweise hierzu nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei

Ein öffentliches WC in der Waisenhausgasse wurde von Unbekannten mit blauer Farbe beschmiert. Der Vorfall wurde am Donnerstag bekannt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: PKW beschädigt

Zwischen Sonntag, 18 Uhr und Dienstag, 12 Uhr, wurde ein Suzuki im Schindelackerweg zerkratzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Lorch: Diebstahl aus PKW

Aus einem im Wagnerweg abgestellten Skoda wurde zwischen Samstag, 20:15 Uhr und Sonntag, 9:15 Uhr, Bargeld sowie eine EC-Karte entwendet. Anschließend wurde die EC-Karte mehrmals an einem Zigarettenautomaten eingesetzt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 50 Euro. Hinweise werden vom Polizeiposten Lorch unter 07172/7315 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell