POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Trampolinhalle

Aalen (ots) - Bopfingen: Einbruchsversuch in Pkw Unbekannte versuchten am Dienstag zwischen 17:10 Uhr und 17:40 Uhr das Schloss an der Beifahrertür eines VW Golf zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht. Der Pkw war zu dieser Zeit auf einem Discounterparkplatz in der Neuen Nördlinger Straße abgestellt. Es entstand ein Schaden von ca. 250 Euro. Der Polizeiposten ...

mehr