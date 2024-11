Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Schuss auf Glasscheibe - Diebstahl - Sonstiges

Aalen (ots)

Bopfingen: Einbruchsversuch in Pkw

Unbekannte versuchten am Dienstag zwischen 17:10 Uhr und 17:40 Uhr das Schloss an der Beifahrertür eines VW Golf zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht. Der Pkw war zu dieser Zeit auf einem Discounterparkplatz in der Neuen Nördlinger Straße abgestellt. Es entstand ein Schaden von ca. 250 Euro. Der Polizeiposten Bopfingen bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07362 96020.

Ellwangen: Radfahrer kollidiert mit Laterne

Ein 16-jähriger befuhr am Mittwoch gegen 5:55 Uhr mit seinem Mountainbike die Bahnhofstrasse. Dabei kollidierte er alleinbeteiligt mit einer Laterne und verletzte sich dadurch leicht. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 50 Euro.

Aalen/Wasseralfingen: Feuerkorb entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Freitagnacht und Sonntagabend aus einem Gartengrundstück in der Paul-Reusch-Straße einen 90 cm hohen Feuerkorb der Marke "Souk One". Hinweise auf den oder die Diebe und den Verbleib des Feuerkorbes nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Nummer 07361 9796-0 entgegen.

Aalen: Schuss auf Glasscheibe

Am Dienstag gegen 22:35 Uhr gab ein Unbekannter einen Schuss auf eine Scheibe einer Produktionshalle in der Straße Erlau ab. Es wurde vermutlich eine Kleinkaliber-, Luftdruck- oder Gasdruckwaffe verwendet. Das Projektil durchschlug die Fensterscheibe und verursachte Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Es wird vermutet, dass aus Richtung Pelzwasen/Fußgängerbrücke/Alte Heidenheimer Straße geschossen wurde. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361 524-0.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 8:00 Uhr und 14:30 Uhr einen Mercedes-Benz, der in der Alfred-Delp-Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 2.000 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361 524-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen

Als am Dienstag, gegen 8:45 Uhr, ein 50-jähriger Subaru-Fahrer von Mutlangen kommend auf die B298 einbog, geriet er in der dortigen Kurve zu weit nach links und kollidierte in Folge mit einem entgegenkommenden Ford einer 19-Jährigen. Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

